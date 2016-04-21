المكسرات تقلل الإصابة بسرطان القولون بنسبة 69% للرجال و81% للسيدات

سلط الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، الضوء على دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون أفادت بأن تناول المكسرات يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأوضح الباحثون أن تناول المكسرات ارتبط بعدد من الفوائد الصحية، مثل خفض خطر الإصابة بالسمنة والسكرى وأمراض القلب.

ووجد الباحثون - وفقا لنتائج الدراسة التى قدمت فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان - أن الرجال الذين تناولوا ثلاث حصص أو أكثر من المكسرات أسبوعياً كانوا أقل عرضة بنسبة 69% للإصابة بسرطان القولون من أولئك الذين تناولوا أى نوع من المكسرات، كما أن النساء اللواتى تناولن ثلاث حصص أو أكثر انخفضت لديهن فرص الإصابة بالمرض بنسبة 81% من اللواتى لم تتناولن المكسرات.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة شملت العديد من أنواع المكسرات، ومنها "الفول السودانى" و"عين الجمل"، وهى المكسرات الأكثر استهلاكا على نطاق واسع بين الناس فى الدراسة.

وأضاف الباحثون أن بعض المركبات بما فى ذلك الألياف ومضادات الأكسدة، التى توجد فى المكسرات قد تساعد على التقليل من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون.

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