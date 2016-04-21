مش كل الطبيعى مفيد للحامل.. 5 مكونات طبيعية يجب تجنبها أثناء الحمل

يظن الكثيرون أن المنتجات الطبيعية لا تمثل أى خطورة وليس لها أى أضرار، ولكن فى بعض الحالات يكون هناك بعض الأضرار لعدد من المنتجات الطبيعية خاصة فى فترات الحمل.

وحذر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" من بعض المكونات الطبيعية التى يجب تجنبها أثناء الحمل، نظرا لضررها على الحامل والجنين والتى تتضمن الآتى:

1- الجبن المصنوع من الحليب غير مبستر، فإنه يمثل ضررا على المرأة الحامل، فهو يحتوى على بكتيريا إيكولاى التى ربما تحدث التهابات وتضعف الجهاز المناعى للأم والجنين.

>2- الأسماك التى تحتوى على الزئبق: وفقا للتقرير فإن هناك بعض أنواع من الأسماك التى تحتوى على الزئبق كالماكريل والقرش، والتى لها آثار سلبية على الأم وتؤدى إلى ولادة أطفال يعانون من عيوب خلقية.

>3- المأكولات البحرية المدخنة: حسب التقرير فالمأكولات البحرية التى تخزن فى الثلاجات ثم يتم تسخينها أو شويها، ومنها الرنجة، من الممكن أن تحتوى على بكتيريا معروفة باسم الليستيريا، وقد تسبب أمراض مختلفة فى الأم والجنين.

>4- استهلاك كميات كبيرة من الكافيين: وفقا للتقرير فإنه من الأفضل الابتعاد عن شرب القهوة ومشروبات الطاقة التى تحتوى على الكافيين خلال فترة الحمل، حيث أثبت العديد من الدراسات أن زيادة الكافيين فى الجسم مرتبط بموت الأجنة داخل الرحم وولادة أطفال يعانون من انخفاض فى الوزن.

>5- الكبدة: أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن منتجات اللحوم صالحة للأكل، فإن الكبدة تحتوى على كميات عالية من فيتامين أ، والذى يمثل ضررا على صحة الأم والطفل، لأن فيتامين أ الزائد يسبب تشوهات خلقية مختلفة فى الجنين.

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