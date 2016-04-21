افتتاح توسعة مركز طب الأعماق بالمستشفى العسكري في الجبيل

افتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان المالك بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل التوسعة الجديدة لمركز طب الأعماق والعلاج بالأكسجين ووحدة أشعة الرنين المغناطيسي.

أوضح ذلك مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل العقيد ماجد التويجري، مشيراً أنه في ظل الدعم الدائم واللامحدود من ولاة الأمر -حفظهم الله- في تسخير كافة الإمكانات الطبية أصبح مركز طب الأعماق والعلاج بالأكسجين مركزاً علاجيا وتدريبيا وتثقيفيا يحتوي على عيادات متخصصة للفحوصات الخاصة بالغوص والعلاج بالأكسجين وغرف الضغط بملحقاتها والأجهزة المساندة لها المجهزة بغرف لزيادة الضغط حيث يعد من المراكز العالمية المتخصصة بالمنطقة.

وأضاف العقيد التويجري أن المركز يضم كوادر طبية متخصصة في مجالات طب الغوص وأمراض البحار مدربين ومؤهلين تأهيلاً كاملاً حيث يقومون على تنظيم الضغط في الغرف وتركيز الأكسجين ومستوى الرطوبة ودرجة الحرارة بداخلها كما يتم التأكد من بقاء العلاج على أعلى درجة من السلامة إضافة إلى وجود طبيب مختص بالمعالجة لمراقبة سير العلاج والقيام باختبارات الكوادر البحرية الجديدة وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في المجال البحري بصفة دورية منتظمة.

مبيناً أن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد من أحدث الأجهزة وذو إمكانات عالية ويستخدم في فحوصات (الجهاز العصبي- الجهاز الحركي- المفاصل والعضلات- القلب والأوعية الدموية- البطن والقنوات المرارية- فحوصات صحة المرأة وتشمل فحص الثدي- فحص الحوض- فحص الرنين المغناطيسي أثناء الحمل- فحوصات التروية والانتشار للدماغ).