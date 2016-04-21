فتح باب النقل للمكلفين بالعمل في تعليم الرياض

الرياض - منصور الحسين

فتحت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للموظفين من شاغلي الوظائف غير التعليمية المُكلفين من جهات أُخرى بالعمل (حالياً) في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومكاتبها التعليمية ومدارسها بالدخول في حركة النقل الداخلي على ان المُعتبر في مُفاضلة المُباشرة هو التاريخ المقيد للموظف في وزارة التعليم. وأوضح ل"الرياض" مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية حمد الشنيبر أن تفعيل خاصية اختيار الرغبات لن يتم إلا بعد اعتماد الراغب في النقل لبياناته، وقيام القائد أو قائدة المدرسة بإدخال الغياب بعذر وبدون عذر، والأداء الوظيفي غير المقيد.

ودعا الشنيبر جميع راغبي النقل الداخلي للاطلاع على شرائح النقل المعتمدة (لقطاع الرياض) للعام الحالي؛ من خلال بوابة الرياض التعليمية، ويُمكن لطالب النقل تسجيل (24) رغبة أو أقل (يمكن الاكتفاء برغبة واحدة)، مشيراً إلى أن الإدارة وسعت قاعدة الرغبات، فيسمح أن تكون الرغبات مدرسة أو شريحة داخل قطاع النقل؛ مع الإحاطة بأنه في حال كانت الرغبة شريحة فإن ذلك يعني إمكانية النقل لأي مدرسة داخل تلك الشريحة أياً كان موقعها أو وقت الدراسة فيها، موضحاً أنه يمكن اختيار مدارس أو شرائح في قطاع النقل الرياض، وما عدا (قطاع النقل الرياض) يمكن اختيار مدارس في نفس القطاع التي تتبعها مدارسهم فقط.