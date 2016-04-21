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بدء اجتماع عمداء كليات الشريعة في جامعات دول الخليج

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بدء اجتماع عمداء كليات الشريعة في جامعات دول الخليج بدء اجتماع عمداء كليات الشريعة في جامعات دول الخليج

    استقبل مدير جامعة الملك خالد د. عبدالرحمن الداود، في مكتبه عمداء كليات الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتزامن مع اجتماعهم ال11 الذي تحتضنه جامعة الملك خالد.

ورحّب الداود في بداية اللقاء بالعمداء، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم، وأن يثمر هذا الاجتماع لما فيه خير ومصلحة شباب الأمة.

بعد ذلك ألقى عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد رئيس الدورة د. علي الشهراني، كلمة أكد فيها أهمية دور اللجنة، في العديد من الموضوعات، كما تطرق إلى الموضوعات المطروحة للبحث على جدول الأعمال، متمنيا أن يخرج الاجتماع بتوصيات وقرارات تخدم مصلحة أبناء دول مجلس التعاون عموما ومنسوبي كليات الشريعة والدراسات الإسلامية من طلاب وطالبات على وجه الخصوص.

وناقشت اللجنة الخطط الخمسية للجان العمل المشترك، وتضمين معلومات الكليات في قاعدة بيانات جسر، كما تم أيضا مناقشة الاعتماد الأكاديمي والتعاون بين الكليات في المقارنات المرجعية ومؤشرات الأداء، وأيضا التعليم عن بعد.

كما تم مناقشة التعليم عن بعد وموقع الأمانة على الشبكة العنكبوتية والتوسع في قبول طلب المنح، ومقترح اعتماد المجلات الشرعية كمجلات التميز المصنفة في isi ومقترح اعتماد برامج الشريعة والدراسات الإسلامية في الخليج كمعيار للتقييم العالمي في الدراسات الشرعية، وكذلك مقترح إنشاء مكتبة إلكترونية للرسائل العلمية في الكليات الشرعية.

بينما تم مناقشة ما يمكن أن تقدمه كليات الشريعة والدراسات الإسلامية لحفظ الأمن في دول الخليج العربي وحماية الشباب من الأفكار المنحرفة، كذلك مناقشة مقترح إنشاء جمعية مستقلة لنشر العلوم الشرعية إلكترونيا، ومقترح إقامة مؤتمر دولي لمناقشة أهم القضايا في دول مجلس التعاون.

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