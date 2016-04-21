أمانة الرياض و«البلدي» يكرمان الأعضاء السابقين

أقامت أمانة منطقة الرياض، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، حفلاً لتكريم أعضاء المجلس البلدي لدورته السابقة، بحضور أمين منطقة الرياض م.إبراهيم بن محمد السلطان، وأعضاء المجلس الحالي، إضافة إلى الأعضاء السابقين، ووكلاء الأمانة، ومديري العموم، ورؤساء البلديات الفرعية بمدينة الرياض.

وذلك مساء أمس الأول الثلاثاء بمنتزه الملك عبدالله بحي الملز، تكريماً لجهودهم التي بذلوها من أجل نجاح أهداف وخطط وبرامج المجلس البلدي.

واعرب المهندس السلطان عن شكره لأعضاء المجلس البلدي السابق وأشار بأن المجلس في دورته السابقة كان متميزاً ومتفاعلاً مع ما يهم المواطن ثم رحب بالمشاركة إلى جانب المجلس الحالي ووعد بالتعاون معهم والمشاركة في كل ما يخدم مدينة الرياض في ظل توجيهات ودعم معالى وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

ثم أشار رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض م. عبدالله بن عمران العمران إلى وضع الدورة الحالية للمجلس برامج جديدة تواكب المرحلة الحالية وتلبي حاجة المواطنين من الخدمات، مؤكداً أن المرحلة جديدة حافلة بالكثير من التحديات، والتي تحتاج منّا الى التكاتف والتعاضد، للوصول الى ما نصبو إليه، مشيراً على سعي المجلس من الاستفادة من أعضاء المجلس السابق في عدد من البرامج الحالية.

ومن جانبه ألقى رئيس المجلس البلدي السابق، م. طارق القصبي كلمة تضمنت شكره البالغ لزملائه في المجلس السابق ذاكراً بأنه شارك معهم مرحلة مهمة وصفها بأنها مرحلة تحمل مسؤولية التأسيس ووضع لبنات البناء الأولى للمجالس البلدية، كما قدم شكره لأمانة منطقة الرياض على روح التعاون والمسؤولية التي تحلت بها من أجل دعم وتطوير الخدمات البلدية لسكان مدينة الرياض.

المجلس في دورته السابقة كان متميزاً ومتفاعلاً مع ما يهم المواطن ثم رحب بالمشاركة إلى جانب المجلس الحالي ووعد بالتعاون معهم والمشاركة في كل ما يخدم مدينة الرياض في ظل توجيهات ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

بعدها قام معالي أمين منطقة الرياض م. ابراهيم السلطان، بتقديم هدايا تذكارية لرئيس وأعضاء المجلس السابق، كما جرى في نهاية الحفل التقاط صورة جماعية تذكارية لجميع أعضاء المجلس البلدي السابق مع أمين الرياض ورئيس المجلس الحالي.