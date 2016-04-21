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كرسي فهد بن بدر للتنمية الإدارية ينظم ورشة عمل حول أهمية فكر التدريب

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كرسي فهد بن بدر للتنمية الإدارية ينظم ورشة عمل حول أهمية فكر التدريب كرسي فهد بن بدر للتنمية الإدارية ينظم ورشة عمل حول أهمية فكر التدريب
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تكريم أحد المشاركين بورشة العمل

الجوف - فهد الكريع

    نظم معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف، ضمن أنشطة الكرسي العلمي لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود للتنمية الإدارية بمنطقة الجوف، ورشة عمل بعنوان (القيادة وفكر التدريب من أجل تنمية ولاء العاملين وتطويرهم)، استفاد منها عدد من قياديي الجهات الحكومية في المنطقة.

وكان الاختصاصي بشركة الهلال للاستشارات د. عبد الرحمن هلال، قد تناول خلال الورشة كيفية تطوير قدرات العاملين على التفكير والعمل الاستباقي، وذلك بتبني العقلية التدريبية أو فكر التدريب، وتوضيح للقواعد الخمسة اللازمة لإجراء الجوار التدريبي الناجح، وفهم الوظائف الأربع الخاصة بالتدريب وتحقيق التوزان بينها، حيث المأمول أن تسهم مضامين الدورة في تطوير مهارات المشاركين في إقامة الحوار التدريبي والمحافظة عليه؛ وتوعيتهم بأهمية عملية التدريب كمُكمّل لعملية الإشراف في بيئات العمل الحكومي.

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