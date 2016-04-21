رئيس الاستخبارات السعودية: "الأيام الخوالى" مع واشنطن انتهت الى غير رجعة

>اعتبر الأمير تركى الفيصل، رئيس الإستخبارات السعودية السابق، أمس الأربعاء فى خضم زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى السعودية إن "الأيام الخوالى" بين المملكة والولايات المتحدة انتهت إلى غير رجعة وانه يجب ان "يعاد تقييم" العلاقة بين البلدين.

وفى مقابلة مع شبكة "سى ان ان" ضمن برنامج "امانبور" قال الفيصل الذى شغل أيضا فى السابق منصب سفير بلاده فى واشنطن، "لا يمكننا أن نتوقع عودة الأيام الخوالى مجدداً".

واضاف "برأيى الشخصى أمريكا تغيرت بمقدار ما تغيرنا نحن هنا، وهناك جانب ايجابى فى تصرفات الرئيس أوباما وتصريحاته هو انها ايقظت الجميع على ان هناك تغييرا فى امريكا وان علينا ان نتعامل مع هذا التغيير".

وتابع "إلى أى مدى يمكننا أن نذهب فى اعتمادنا على أمريكا، وكم يمكننا أن نعتمد على ثبات توجهات القيادة الأمريكية، وما الذى يمكن أن يجعل مصالحنا المشتركة تلتقى معا، هذه أمور علينا أن نعيد تقييمها".

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