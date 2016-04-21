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العاهل المغربى يغادر الرياض بعد مشاركته فى القمة الخليجية المغربية

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العاهل المغربى يغادر الرياض بعد مشاركته فى القمة الخليجية المغربية العاهل المغربى يغادر الرياض بعد مشاركته فى القمة الخليجية المغربية

>غادر العاهل المغربى الملك محمد السادس والوفد المرافق له، الرياض مساء أمس الأربعاء بعد زيارة للمملكة العربية استغرقت يومين شارك خلالها فى أعمال القمة الخليجية المغربية مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت القمة قد بحثت العديد من الموضوعات من أهمها، الفتنة الطائفية، والتطرف، والإرهاب، إضافة إلى التحالف العسكرى الإسلامى، كما بحثت التدخلات فى شؤون دول المنطقة وأكدت استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين.
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