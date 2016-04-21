مرور الجيزة يضبط 566 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 566 مخالفة مرورية متنوعة منها 158 مخالفة نموذج 125 و35 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 9 مركبات توك توك وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات، أمس الأربعاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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