خبير سياسى: الإخوان تخشى تأثير زيارة كيرى على قرار اعتبارها تنظيما إرهابيا

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هجوم جماعة الإخوان على أمريكا وزيارة جون كيرى لمصر خشية من أن تؤثر هذه الزيارة على مجريات مناقشة الكونجرس مشروع اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تخشى أى انفتاح لمصر على العالم الخارجى، مؤكدا ان زيارة وزير الخارجية الأمريكى لمصر تحدث رعب لدى الجماعة من احتمالية تغير الموقف الأمريكى تجاه التنظيم خلال الفترة المقبلة.

كانت جماعة الإخوان، شنت هجومًا على زيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لمصر والمقررة خلال ساعات، وحرّضت واشنطن على وقف دعمها مصر.

- مع اقتراب زيارة "كيرى".. بيان للإخوان يحرض واشنطن على وقف دعمها لمصر

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