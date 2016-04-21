ضبط طالبين يستدرجان راغبى الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بالجيزة

ألقى ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على طالبين لاتهامهما باستدراج راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وضبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة تحتوى على صور خاصة بهما تظهرهما يرتديان ملابس حريمى، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد محمود هويدى ضابط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد عرض طالبين صورا خاصة بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى يرتديان ملابس حريمى لاستدراج راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب معهما مقابل 1000 جنيه.

وبإخطار العميد عماد عكاشة مدير مباحث الآداب بالجيزة كلف رجال المباحث بالحصول على إذن من النيابة وضبط المتهمين، وبإجراء التحريات تمكن المقدم تامر فاروق ضابط مباحث الآداب بالجيزة من ضبط المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة تحتوى على صور خاصة بحفلات جنسية بالإضافة إلى صور تظهرهما يرتديان ملابس حريمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وبإحالتهما إلى النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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