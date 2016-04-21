حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالعمرانية

أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية، بحبس عاطلين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهما نصف كيلو هيروين.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "محمد. ا" و"تامر. ح" بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية من الهيروين على عملائهما. وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتفين محمول.

بمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.