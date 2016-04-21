أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالعمرانية

Google+ Print
حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالعمرانية حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالعمرانية
أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية، بحبس عاطلين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهما نصف كيلو هيروين.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "محمد. ا" و"تامر. ح" بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية من الهيروين على عملائهما. وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتفين محمول.

بمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365