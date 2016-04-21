أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة قناة السويس لاتحاد الطلاب:"حددوا ماذا تريدون ونحن معكم"

Google+ Print
رئيس جامعة قناة السويس لاتحاد الطلاب:"حددوا ماذا تريدون ونحن معكم" رئيس جامعة قناة السويس لاتحاد الطلاب:"حددوا ماذا تريدون ونحن معكم"
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى كلمته لإتحاد طلاب الجامعة، والذى غاب على مدار الـ3 سنوات الماضية على أن قطاع التعليم والطلاب بأكمله يشهد طفرة كبيرة مع الدكتور طارق راشد رحمى، الذى أضاف إلى القطاع الكثير، ودوره كان بارزاً فى أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة فى سبتمبر الماضى والذى أطلق منه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة تمكين الشباب التى نتبناها على عاتقنا داخل الجامعة ونسعى إلى تطبيقها.

وأضاف الدكتور ممدوح أنه أتم 17 شهراً رئيساً للجامعة، مؤكداً على أن أهم أولوياته هو الطالب، ومواجهة المشاكل و الاعتراف بها هى سياسته لحل جميع العقبات التى تواجهه، وأنه يسعى إلى نقل كل الكليات والعاملين و الطلاب من الجامعة القديمة للجامعة الجديدة، وبالفعل تم نقل كلية الحاسبات والمعلومات إلى مبنى جديد داخل الجامعة الجديدة بتكلفة 42 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مبنى جديد يتم إنشاءه لكلية الألسن، كما أنه تم نقل كلية السياحة والفنادق إلى مبناها الجديد، بعد انتظار خمس سنوات كاملة، بالإضافة إلى مستشفى طب الأسنان الجديدة و كلية التربية الرياضية التى تم الموافقة على إنشاءها و الصالة المغطاة و مركز إعداد القادة.

جاء ذلك أثناء الاحتفالية التى نظمها اتحاد طلاب الجامعة برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث عقد اجتماع موسع مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وتم خلاله استعراض أنشطة الاتحاد منذ اليوم الأول الذى أعقب الانتخابات، وقدم محمود عهدى أمين اتحاد الطلاب عرض للأنشطة التى نظمها الاتحاد داخل الكليات.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب للاتحاد ان الجامعة حصلت على 230 فدان فى الإسماعيلية الجديدة سيتم إنشاء 4 كليات و3 مستشفيات ونادى لأعضاء هيئة تدريس ووحدات سكنية بها.

وأنهى الدكتور ممدوح كلمته للطلاب بأنه يسعى لتأهيل الطالب لكى يواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً وأن يواجه مشكلات فى المقررات والأماكن و المنشآت وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ولكن الطالب يبقى هو الضلع الأهم فى الجامعة، قائلاً " حددوا ماذا تريدون، ونحن معكم، انتم مستقبل واستثمارها، ومعاً نحو مصر أفضل".

ومن ناحيته، ناقش الدكتور طارق راشد رحمى مع طلاب الاتحاد العقبات التى تواجههم و رؤيتهم فى تطوير الاتحاد، مطالباً منهم أن يكون هدف هذه الرؤية الأساسى هو مصلحة الطالب، مشيراً إلى أنه بالفعل تم تذليل الكثير من العقبات التى تواجهه الطلاب ومنها توفير الملابس والآلات و المكان لكورال الموسيقى.

رئيس جامعة قناة السويس (1)

رئيس جامعة قناة السويس (2)

رئيس جامعة قناة السويس (3)

رئيس جامعة قناة السويس (4)


>جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة القناة لمتابعة استعدادات الكليات لبدء الامتحانات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر