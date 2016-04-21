رئيس جامعة قناة السويس لاتحاد الطلاب:"حددوا ماذا تريدون ونحن معكم"

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى كلمته لإتحاد طلاب الجامعة، والذى غاب على مدار الـ3 سنوات الماضية على أن قطاع التعليم والطلاب بأكمله يشهد طفرة كبيرة مع الدكتور طارق راشد رحمى، الذى أضاف إلى القطاع الكثير، ودوره كان بارزاً فى أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة فى سبتمبر الماضى والذى أطلق منه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة تمكين الشباب التى نتبناها على عاتقنا داخل الجامعة ونسعى إلى تطبيقها.

وأضاف الدكتور ممدوح أنه أتم 17 شهراً رئيساً للجامعة، مؤكداً على أن أهم أولوياته هو الطالب، ومواجهة المشاكل و الاعتراف بها هى سياسته لحل جميع العقبات التى تواجهه، وأنه يسعى إلى نقل كل الكليات والعاملين و الطلاب من الجامعة القديمة للجامعة الجديدة، وبالفعل تم نقل كلية الحاسبات والمعلومات إلى مبنى جديد داخل الجامعة الجديدة بتكلفة 42 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مبنى جديد يتم إنشاءه لكلية الألسن، كما أنه تم نقل كلية السياحة والفنادق إلى مبناها الجديد، بعد انتظار خمس سنوات كاملة، بالإضافة إلى مستشفى طب الأسنان الجديدة و كلية التربية الرياضية التى تم الموافقة على إنشاءها و الصالة المغطاة و مركز إعداد القادة.

جاء ذلك أثناء الاحتفالية التى نظمها اتحاد طلاب الجامعة برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث عقد اجتماع موسع مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وتم خلاله استعراض أنشطة الاتحاد منذ اليوم الأول الذى أعقب الانتخابات، وقدم محمود عهدى أمين اتحاد الطلاب عرض للأنشطة التى نظمها الاتحاد داخل الكليات.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب للاتحاد ان الجامعة حصلت على 230 فدان فى الإسماعيلية الجديدة سيتم إنشاء 4 كليات و3 مستشفيات ونادى لأعضاء هيئة تدريس ووحدات سكنية بها.

وأنهى الدكتور ممدوح كلمته للطلاب بأنه يسعى لتأهيل الطالب لكى يواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً وأن يواجه مشكلات فى المقررات والأماكن و المنشآت وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ولكن الطالب يبقى هو الضلع الأهم فى الجامعة، قائلاً " حددوا ماذا تريدون، ونحن معكم، انتم مستقبل مصر واستثمارها، ومعاً نحو مصر أفضل".

ومن ناحيته، ناقش الدكتور طارق راشد رحمى مع طلاب الاتحاد العقبات التى تواجههم و رؤيتهم فى تطوير الاتحاد، مطالباً منهم أن يكون هدف هذه الرؤية الأساسى هو مصلحة الطالب، مشيراً إلى أنه بالفعل تم تذليل الكثير من العقبات التى تواجهه الطلاب ومنها توفير الملابس والآلات و المكان لكورال الموسيقى.

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة القناة لمتابعة استعدادات الكليات لبدء الامتحانات

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