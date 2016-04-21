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"الداخلية" تواجه أزمات أمناء الشرطة بدورات فى التعامل المثالى مع المواطنين

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"الداخلية" تواجه أزمات أمناء الشرطة بدورات فى التعامل المثالى مع المواطنين "الداخلية" تواجه أزمات أمناء الشرطة بدورات فى التعامل المثالى مع المواطنين
عقد مساعدو وزير الداخلية وقطاعات الوزارة، عدة ندوات وورش تدريب لتأهيل أمناء الشرطة ووضع أطر مثالية للتعامل مع المواطنين.

وتركز برامج التأهيل، على دور رجل الشرطة وحقوق الإنسان وضوابط أداء رجل الشرطة لدوره الأمنى والخدمى فى ظل قوانين حقوق الإنسان، وفن التعامل مع المواطنين والتأكيد على الصفات التى يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة أثناء التعامل مع المواطنين.

كما تشدد الدورات على ضرورة تدارك الأخطاء الوظيفية التى تُسئ للصورة الذهنية لرجل الشرطة وعرض الصورة الذهنية "الإيجابية والسلبية" عن رجال الشرطة لدى الجمهور، والعمل على تنمية ثقة المواطنين فى رجل الشرطة ودعم جسور التواصل مع المواطنين.


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