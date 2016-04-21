"الوفد" يتقدم الأحد بمشروع قانون الإدارة المحلية رسميا

أكد أحمد السجينى ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد و المرشح لرئاسة لجنة الإدراة المحلية، أنه سيعمل على مبدأ التوافق والتواصل الدائم، و ستكون أولوياته مركزة على عقد عدد من الجلسات و الاجتماعات لمناقشة كافة التفاصيل الفنية والقانونية لقانون الإدارة المحلية الجديد.

و أشار لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سوف يتقدم الأحد بمشروع قانون الإدارة المحلية رسميا ،مشددا على أنه سيعمل على مناقشة جميع القوانين المقدمة سواء المعدة من حزب الوفد أو باقى النواب، إضافة إلى التواصل مع الحكومة فى مسودة المشروع المقدم.

و أضاف أنه سيعمل على عقد مناقشات حول فلسفة اللائحة التنفيذية، لرسم السياسة العامة بشكل تضامنى مع الحكومة لضمان تحقيق اللامركزية فى المواقيت المناسبة وبالتدرج مع برامج التدريب للموارد البشرية فى وحدات الإدارة المحلية.

و لفت إلى أنه سيعمل على التواصل و تسويق فكرة المخطط العمرانى لكل وحدة محلية بعد السعى لتقديم مقترحات حول التعامل مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى مدن و قرى و مراكز و محافظات لا يكون فيها بناء عشوائى، و الذى يؤثر على ثقافة و سلوك المصريين.

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