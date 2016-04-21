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"التعليم" تنتهى من تأليف منهج الرياضيات للثانوية العامة وتطرحه للتحكيم

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"التعليم" تنتهى من تأليف منهج الرياضيات للثانوية العامة وتطرحه للتحكيم "التعليم" تنتهى من تأليف منهج الرياضيات للثانوية العامة وتطرحه للتحكيم
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن دور النشر المكلفة بتأليف مناهج الرياضيات للثانوية العامة، انتهت من مرحلة التأليف، موضحا أن الكتب دخل مرحلة التحكيم عن طريق لجان بمركز المناهج والوسائل التعليمية، على أن يتم الإعلان عن نتيجة التحكيم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن تأليف منهج الرياضيات للثانوية العامة يشمل جميع الفروع، رياضيات بحتة وتطبيقية بجميع فروعها، مشيرا إلى أن هناك معايير وشروط يجب أن تتوافر فى الكتاب الذى يتم تأليفه منها حصوله على نسبة لا تتراوح ما بين 90 إلى 95%، حتى يتم اعتباره فائزا فى المسابقة، وأيضا الالتزام بالمعايير التى حددها مركز المناهج قبل التأليف.

وأوضح المصدر، أنه حال رسوب دور النشر ووصول الكتاب إلى النسبة المحددة سيتم الإبقاء على المنهج القديم، موضحا أن منهج الرياضيات لثانوية العامة هو الوحيد الذى تم تأليفه ضمن مناهج العام المقبل مع اجراء تعديل وتنقيح فى باقى المناهج الدراسية لكافة الصفوف.


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