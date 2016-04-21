شيخ العبابدة بأسوان: ما يثار عن حلايب "مهاترات" وأبناؤها يؤمنون بمصريتها

أكد الشيخ عوض هدل، شيخ مشايخ قبائل العبابدة والبشارية بأسوان، أن ما يثار من تصريحات كل فترة عن قضية حلايب، مهاترات لابد من وضع حد لها، مؤكداً أن أبناء القبائل فى حلايب يؤمنون بأنها مصرية.

وأضاف شيخ مشايخ قبائل العبابدة والبشارية بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مثلث حلايب وشلاتين منطقة مستقرة فى الفترة الحالية، بعد أن أصبح لها أول نائب يمثلها فى البرلمان، بالإضافة إلى ما تبذله الدولة من جهود فى البنية الأساسية من التعليم والصحة والطرق والخدمات المجتمعية الأخرى.

وأشار "هدل" إلى أن قبائل الهدندوة والأتمن والعبابدة والبشارية فى أسوان والبحر الأحمر يتحدثون لغة "بيجا" و"الرطانة" وهى لغة شمال شرق السودان، فيما يتحدث المواطنون فى حلفا وولاية النيل "كنزى وماتوكى" وهى لغة شمال غرب السودان.

وأوضح، أن منطقة حلايب وشلاتين تعد منطقة تكامل بين الشعبين، حيث يجلب أبناء السودان بضائع الصمغ والجلود، ويسافر آخرون بالبلاستيك والألمونيوم إلى السودان، مشيراً إلى أن السودانى يدخل مصر بدون تأشيره ويأخذ بضاعته ويعود لبلده، وهناك أمن وأمان.

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