عبير صبري تتغزل بنجل محمود عبد العزيز.. ويأتيها الرد

رغم أن بطولة فيلم "اللي اختشوا ماتوا" جماعية لنجمات التمثيل، الا أن بطلته المساعدة الفنانة عبير صبري اختارت الممثل الشاب محمد ابن الساحر محمود عبد العزيز، من بين كل فريق العمل لتوجيه "غزل فنى خاص" تقديرا لموهبته، وأكدت أن المستقبل له، ولم تمر دقائق الا وجاء الرد ..

عبير صبري التي واجهت هجوما شرسا بسبب صورتها علي أفيش الفيلم، نشرت أولا صورة لها بجوار الساحر محمود عبد العزيز من كواليس العرض الخاص، ثم نشرت عبر موقع إنستقرام صورة لها مع الموهبة الشابة محمد وعلقت عليها قائلة: مبروك النجم محمد محمود عبدالعزيز دورك الرائع في فيلم اللي اختشوا ماتوا ..انت مفاجأة حقيقيه وموهبه ملفته انت احد اجمل النجوم في الفيلم ينتظرك فرص كبيره وواعده في المستقبل القريب كوميديا ودراما ..شكرا للمخرج المبدع اسماعيل فاروق انه شاور علي موهبتك في دور يحمل كتير من التنوع اديته بمنتهي البساطة والجمال والفهم.. القادم لك بأذن الله .

بعد دقائق علق محمد على الصورة نفسها قائلا: يا نهار ابيض على الكلام الحلو يا ناس، ربنا يسمع منك يا رب بس بجد مش عارف ارد اقول ايه يا بيرو انت اللي ممثله جامده والله ما شاء الله و الكلام ده لما يخرج من ممثله متمكنة زيك ده ليه معانى كتير اوى عندي. ربنا يخليك ليا يا بيرو و لكل الناس اللي بتحبك و دايما يا رب ناجحة و مبسوطة .

عبير صبري اختارت أبرز نجوم الفيلم من الرجال فقط .. فهل تغار من نجمات "اللى اختشوا ماتوا" أم تغازل الساحر محمود عبد العزيز الذى شارك خصيصا فى العرض الخاص لدعم الظهور الأول لابنه؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي