"الكنز" يجمع أحمد السقا ومحمد رمضان .. والبطولة النسائية مفاجأة

نجح المخرج الكبير شريف عرفة في إقناع النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، بالمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "الكنز" من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وأكد أن البطولة النسائية للفيلم ستكون مفاجأة للجميع، لن يتم الكشف عنها الا مع أول أيام التصوير المنتظر في الخامس عشر من شهر رمضان المقبل.

مفاجآت فيلم الكنز لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وافق الممثل خالد الصاوي على المشاركة، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في تنفيذ الجرافيك والمؤثرات الصوتية ، لتنفيذ الفيلم الذي يدور في أجواء أسطورية وسحرية، بعيدة تماما عن عالم الأكشن وحروب العصابات المهيمن علي أفلام النجمين السقا ورمضان.

يذكر أن هناك مشكلة واحدة ستواجه صناع الفيلم وهي عنوانه، فالقانون الخاص بالمصنفات الفنية يمنع انتاج عملين بنفس العنوان، وهناك بالفعل فيلم مصري يحمل عنوان "الكنز" من بطولة النجم الكبير فاروق الفيشاوي والنجمة إلهام شاهين تم انتاجه عام 1993، ولهذا سيتوجب على المخرج اختيار اسم جديد للفيلم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي