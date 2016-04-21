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أحلام: اقتبست برنامج "الملكة" من باريس هيلتون

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الأربعاء 20-04-2016 22:24

في أول لقاء تلفزيوني لها بعد إيقاف برنامجها  "الملكة" على قناة دبي ، ومعركتها الكلامية مع الشعب اللبناني، أكدت المطربة أحلام في حوار لبرنامج ET بالعربي، كشفت تفاصيل إعداد البرنامج وأسباب إيقافه مؤكدة أن الفكرة بالكامل مقتبسة عن النجمة العالمية باريس هيلتون.

أحلام تبرأت من كوارث الحلقة الأولي وقالت إنها نفذت فكرة المخرج، ولكنها تدخلت في الحلقات المسجلة التالية وأكدت أن تقييم الجمهور كان سيتغير لو شاهد الحلقات الـ14 المسجلة.

أحلام أعلنت أن اعتذارها لم يكن عن البرنامج ولكن عن ما وصل للجمهور من انطباع في الحلقة الأولى "غير صحيح"، أشارت إلى أن البرنامج تضمن متسابقاً إماراتياً بعكس ما أشاع الجمهور، ولكن الحلومي الإماراتي توفي قبل تسجيل الحلقة بيومين.

 

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