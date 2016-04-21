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أحلام لبرنامج ET بالعربي: برنامج "الملكة" تعرض لخطة مدبرة لإسقاطه

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الأربعاء 20-04-2016 22:45

أكدت المطربة الإماراتية أحلام خلال مقابلتها مع برنامج ET بالعربي أن الضجة التي صاحبت عرض برنامجها "الملكة"، كانت مدبرة سابقاً ومعدّة لإسقاط تجربتها الأولى فى عالم تليفزيون الواقع، وأن الحلقة الأولى كانت نسخة طبق الأصل من برنامج العالمية باريس هيلتون، والمعنى المقصود لم يكن العبودية كما روج أعداؤها وإنما رغبة الجمهور في الوصول لقلب الملكة بأي شكل.

قالت إنها لم تكن لتسمح بإذلال جمهورها الشهير بلقب الحلوميين، ولو وافقت هي ما وافقت إدارة قناة دبي، وأكدت أنها ليست صاحبة الفكرة، وإنما اختارتها قناة دبي من بين العشرات من النجوم العرب لخوض المغامرة قائلة: ووافقت لأنني قدها.

 

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