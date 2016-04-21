هذه حقيقة الفيديو الذي ترقص فيه شريهان مع عمرو دياب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه النجمة شريهان وهي ترقص على أغاني المطرب عمرو دياب وقال البعض إنها من إحدى الحفلات الخاصة وآخرون قالوا إنها من حفل زفاف نجل إسعاد يونس وهي للعلم كانت ضرة شريهان حيث أن الاثنتين كانتا متزوجتين من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وقيل أن الحفل أقيم مساء أمس.

الحقيقة كشفها مصدر مقرب من إسعاد يونس لسيدتي نت قائلا أن الفيديو بالفعل من حفل زفاف عمر نجل إسعاد ولكن هذا الحفل أقيم منذ أكثر من أسبوع في سرية تامة وبعيده عن وسائل الإعلام ولم يتم دعوة أحد سوى المقربين فقط من أسرة العروسين.

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