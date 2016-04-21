"قعدة نوبية" فعالية مركز إبداع للفنون والتنمية بالإسكندرية غدا

يستضيف مركز إبداع للفنون والتنمية بالإسكندرية بالتعاون مع دار أبوسنبل النوبى، فعالية "قعدة نوبية" غدا الجمعة.

قالت سالى فؤاد مديرة مركز إبداع، إن تلك الفعالية تقام بشكل دائم من كل أسبوع، لتعريف الجمهور السكندرى بالثقافة النوبية ودمجها مع الثقافة العامة للإسكندرية.

وأضافت أن تلك الفعالية سوف تقام بحضور باند نادى أبوسنبل، ومجموعة من العازفين والراقصين النوبيين، وأن هناك عدة فعاليات ينظمها مركز إبداع، مثل معرض المشغولات اليدوية النوبية الدائم، والمعرض الدائم للكتاب.

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