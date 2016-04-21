نائب عراقى يدعو العبادى لفتح تحقيق بشأن وجود سجون سرية بناحية "جرف الصخر"

>دعا النائب عن تحالف"القوى العراقية" السنى أحمد السلمانى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى فتح تحقيق فورى فيما جاء فى تقارير إخبارية من وجود سجون سرية لميليشيات تحتجز مئات من العراقيين فى منطقة"جرف الصخر" فى بابل وتكليف قوة عسكرية بإنقاذ المحتجزين.

وقال السلمانى فى تصريح صحفى مساء أمس الأربعاء، إننا تحدثنا مراراً بأن هناك مواطنيين الأبرياء موجودون فى سجون سرية تابعة لإحدى الميلشيات التى تسيطر على ناحية جرف الصخر، وتمنع أهلها الناحية النازحين من العودة لمنازلهم رغم تحرير الناحية منذ عام ونصف العام.

وأشار إلى أن مواطنين من الأنبار مختطفون يبلغ عددهم قرابة 1300 شخص خطفتهم مليشيات فى منطقة الرزازة اضافة إلى 500 مواطن من أهالى جرف الصخر الذين تم إحتجازهم منذ تحرير الناحية فى سجون سرية غير رسمية فى "جرف الصخر"، لافتا إلى أن العشرات ماتوا نتيجة التعذيب وقلة الغذاء وتم دفنهم دون إبلاغ أسرهم.