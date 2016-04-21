بالصور.. أمن أسوان يشن حملة تموينية على الأسواق لليوم الثانى على التوالى

واصلت مديرية أمن أسوان، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان وشرطة التموين ، الحملة التموينية المكبرة التى بدأتها أول أمس، لليوم الثانى على التوالى، لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى وضبط الأسواق.

وترأس الحملة اللواء عبده إبراهيم نائب مدير أمن أسوان، واللواء أحمد العجمى مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الدخيلى وكيل مباحث التموين بأسوان، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر إشغال طريق، و10 محاضر بيئية، و9 محاضر تموين.

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