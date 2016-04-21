أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 9 طن "سردين" مجهولة المصدر بمخزن أسماك بالمنوفية

Google+ Print
بالصور.. ضبط 9 طن "سردين" مجهولة المصدر بمخزن أسماك بالمنوفية بالصور.. ضبط 9 طن "سردين" مجهولة المصدر بمخزن أسماك بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط 9 طن سردين مجهولة المصدر داخل مخزن للأسماك المملحة، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد بتحرير المحضر رقم 1336 جنح قسم سرس الليان لسنة 2016 لـ"خالد . ا . م . أ" مسئول عن مخزن أسماك مملحة بدائرة القسم، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 60 كجرام رنجة ، و750 كجرام أسماك مجمدة، و9 طن سردين مملح مجهول المصدر داخل المخزن المسئول عنه، كما أنه يمارس عمله بدون تراخيص.

سردين مجهولة المصدر (1)

سردين مجهولة المصدر (2)

سردين مجهولة المصدر (3)

سردين مجهولة المصدر (4)

سردين مجهولة المصدر (5)

سردين مجهولة المصدر (6)


>حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم