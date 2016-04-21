بالصور.. ضبط 9 طن "سردين" مجهولة المصدر بمخزن أسماك بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 9 طن سردين مجهولة المصدر داخل مخزن للأسماك المملحة، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية
>
وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد بتحرير المحضر رقم 1336 جنح قسم سرس الليان لسنة 2016 لـ"خالد . ا . م . أ" مسئول عن مخزن أسماك مملحة بدائرة القسم، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 60 كجرام رنجة ، و750 كجرام أسماك مجمدة، و9 طن سردين مملح مجهول المصدر داخل المخزن المسئول عنه، كما أنه يمارس عمله بدون تراخيص.
>حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية
>