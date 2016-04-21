بالصور.. ضبط 9 طن "سردين" مجهولة المصدر بمخزن أسماك بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 9 طن سردين مجهولة المصدر داخل مخزن للأسماك المملحة، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد بتحرير المحضر رقم 1336 جنح قسم سرس الليان لسنة 2016 لـ"خالد . ا . م . أ" مسئول عن مخزن أسماك مملحة بدائرة القسم، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 60 كجرام رنجة ، و750 كجرام أسماك مجمدة، و9 طن سردين مملح مجهول المصدر داخل المخزن المسئول عنه، كما أنه يمارس عمله بدون تراخيص.

حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية

>