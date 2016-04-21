الأهلى: مراجعة شريط لقاء يانج أفريكانز ستحدد المخطئ فى أزمة "إحماء"متعب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه سيتم العودة إلى شريط الفيديو المسجل، لتحديد التوقيت الزمنى، الذى رفض فيه عماد متعب مهاجم الفريق، الامتثال لقرار مدرب التأهيل بإجراء الإحماء فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى، للتأكد من أن "القناص" رفض خوض الإحماءات فى توقيت يخالف التوقيت الذى أعطى فيه مارتن يول أمراً مباشراً لقيام اللاعب بعملية الإحماء.

أوضح عبد الحفيظ، أن متعب سيكون مخطأ إذا كان رفض الامتثال لأوامر محمد أبو العلا أخصائى التأهيل، فى حالة تلقى الأخير تعليمات مباشرة من المدير الفنى بضرورة تجهيز اللاعب فى تلك اللحظة استعداداً للمشاركة، أما إذا كان طلب "أبو العلا" شخصياً دون أن يكون وفقاً لقرار من "يول"، سيختلف الأمر حينها، نظراً لقيام أخصائى التأهيل بدور ليس من اختصاصه.

أضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أنه تحدث مع أبو العلا، الذى أكد له أنه كان حريص على خوض عماد متعب عملية الإحماء قبل أن يحصل على أمر مباشر من المدير الفنى، مؤكداً أن الفيديو المسجل سيكون له القول الفاصل فى الأمر.

وعن جماهير الأهلى، أكد سيد عبد الحفيظ، أن تواجد الجماهير فى مدرجات استاد الدفاع الجوى، كان له دور ايجابى على مستوى اللاعبين، والشد من أزرهم حتى الثوان الأخيرة من عمر اللقاء، قائلاً: "عمر الجمهور ما عمل ضغط على لاعبى الأهلى، بالعكس هو بيمثل ضغط على المنافسين ومدربيهم، وكان ليهم دور كبير فى تحقيق الفوز على يانج افريكانز".

عماد متعب يطالب يول بتحديد موقفه من المشاركة.. ويؤكد: "ساكت لمصلحة الأهلى"

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