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ارتفاع سعر صرف الدولار يلهب أسعار برامج "عمرة رمضان"

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ارتفاع سعر صرف الدولار يلهب أسعار برامج "عمرة رمضان" ارتفاع سعر صرف الدولار يلهب أسعار برامج "عمرة رمضان"
كشف باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، عن ارتفاع برامج رحلات العمرة الاقتصادية فى شهر رمضان المقبل، لنحو 14 ألف جنيه للرحلة بزيادة ما يقرب من 4 آلاف جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، مرجعا ذلك للارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليتخطى حاجز الـ11 جنيها، والذى تسبب فى ارتفاع باقى العملات مقابل الجنيه.

وقال " باسل السيسى"، فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، إن انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الدولار يجبر أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية على إعادة النظر فى أسعار برامج العمرة بشكل يومى.

وتوقع رئيس لجنة السياحة الدينية، انخفاض عدد المعتمرين فى شهر رمضان، بسبب ارتفاع أسعار البرامج التى لا تتناسب مع شريحة كبيرة من المجتمع، لافتا إلى أن بعض الشركات تحاول الحفاظ على الأسعار من خلال تخفيض بعض الخدمات للحفاظ على أسعار البرامج والسيطرة على صعود الريال فى مقابل الجنيه.


>رئيس قطاع شركات السياحة: مليون معتمر أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم

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مصر 365

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