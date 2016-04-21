شراكة مجتمعية وقائية بين مشروع «نبراس» وجامعة نورة

يسعى المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" خلال مشاركته في ملتقى المحاسبة التثقيفي الأول ومعرض المهنة المصاحب له، الذي انطلق الإثنين الماضي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى تثقيف الطالبات بمخاطر آفة المخدرات والإسهام في زيادة نشر الوعي بمخاطرها على الفرد والمجتمع، ودعم الشراكة المجتمعية مع جميع مؤسسات المجتمع المختلفة في محاربة المخدرات، وتعريف المشاركات ببرامج المشروع المتنوعة التي تهدف إلى الوصول لجميع أفراد المجتمع.

وقدم «نبراس» خلال هذه المشاركة ورقة عمل في يومه الأولى اشتملت على محورين أساسيين الأسرة وتأثيرها في تكوين لبنة قوية لأساسات مجتمع ناضج مدرك معنى الرقابة الذاتية، والمحور الثاني خطوات الإرشاد والعلاج من خلال توجيه من يعاني من الأسر إلى رقم 1955 لتعامل مع المشكلات الأسرية الخاصة بالإدمان وكيفية التعامل معها.

كما قدم ورقة عمل حول ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها من خلال شرح تفصيلي عن تأثير المخدرات علي العقل والجسم.

وذكرت هناء الفريح مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن إدارة البرامج النسوية في الأمانة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في منطقه الرياض شاركت في هذا الملتقى بمعرض توعوي متكامل احتوى على عينات للمخدرات ووسائل التهريب والشرح على أنواع المخدرات وأضرارها، كما أسهمت شخصيات باسم وبسمة ونبراس في جذب منسوبات الجامعة والطالبات، من خلال توزيع الكتيبات التثقيفية والتوعوية.

وخصص قسم من المعرض المشارك لصور شهداء الواجب وعرض أفلام توضح جهود الدولة في مجال الحد من انتشار المخدرات.