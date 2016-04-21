انطلاق ورش عمل مبادرات الشباب بالمدينة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، شارك مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، في ورشة عمل مبادرات شباب المدينة بجامعة طيبة بمشاركة ممثلين للشباب ومدراء القطاعات المختلفة.

يشار إلى أن إمارة المنطقة استقبلت جميع المشاركات والآراء من الشباب والشابات عبر وسم بعنوان "مبادرات شباب المدينة"، وحثت الإمارة على تفاعل الجميع بالمشاركة بمقترحاتهم ومبادراتهم لإثراء محاور ورشة عمل مبادرات شباب المدينة.

وكان الأمير فيصل بن سلمان قد خصص جلساته الأسبوعية، لمناقشة آراء وتطلعات شباب المنطقة، كما وجه بعقد ورش عمل لدراسة مقترحات ومبادرات الشباب والشابات، وعرضها على مجلس المنطقة خلال أسبوعين.