رؤساء محاكم التنفيذ يناقشون اعتماد التقنية الإلكترونية في جميع المعاملات

ناقش رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة ضمن لقائهم الشهري المنعقد بمحافظة جدة أمس عدداً من محاور أعمال وإجراءات دوائر ومحاكم التنفيذ، وتداول الاجتماع آليات توحيد إجراءات التنفيذ بين جميع المحاكم والدوائر بالمملكة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنظمة المتبعة في الشفعة لكافة المزادات وما يمكن اقتراحه لإقراره وفق التعليمات الصادرة والأنظمة في هذا المجال، كما استعرض اللقاء ضمن محاوره إصدار القرارات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية.

وتناول اللقاء ضمن أهم محاوره اعتماد الملفات الإلكترونية، والتقنية الإلكترونية واستخدامها كأساس للتعامل في كافة محاكم ودوائر التنفيذ والتعامل الخارجي بينها وبين كافة الجهات الحكومية الأخرى عوضاً عن الملفات الورقية.

وتناول طرح رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة النظر في تخصيص دوائر قضائية للنظر في كل نوع من أنواع السندات التنفيذية دعماً للتخصص، والخروج باستراتيجية للأخذ بها والعمل بموجبها ضمن كافة أعمال محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة كما جرى نقاش المشاريع المستقبلية لأعمال قضاء التنفيذ والاقتراحات والتوصيات حيال أعمال دوائر ومحاكم التنفيذ ودعم وجهات النظر من أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ لدراسة ملائمتها والأخذ بالاعتبار بكافة ملاحظتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.

من جهته، أوضح الشيخ د. حمد بن عبدالله الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن اللقاء الشهري لرؤساء محاكم ودوائر التنفيذ يأتي لمناقشة العديد من المحاور والموضوعات المهمة التي تخص جوانب أعمال التنفيذ وآلياته، والخروج بعدد من الإجراءات التي تسهل وتيسر تطبيق جميع الإجراءات وتنفيذ جميع السندات التنفيذية والأحكام مكتسبة القطعية.