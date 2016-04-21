مياه جازان: تأمين السقيا للمواطنين.. وإصلاح ما جرفته السيول

جازان - عادل الزائري

أرجعت المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان انقطاع المياه للحالة المطرية "غامرة" والتي مرت بها المنطقة خلال الأيام السابقة وما نتج عنها من جريان السيول والأودية بالمنطقة بكميات كبيرة غير مسبوقة مما أدى إلى ارتفاع مستويات جريان المياه في بعض الأودية وتسببت في جرف بعض مصادر المياه "الآبار" ومحتوياتها من وحدات ضخ وغيرها وكذلك إتلافها بعض خطوط الناقلة للمياه حيث تم حصر هذه الأضرار وبدأ العمل على إصلاحها حيث باشرت الفرق الميدانية بأعمال الصيانة الأزمة والعمل على توفير ما يتطلبه الموقف لمعاودة إيصال الخدمة للمواطن. وتؤكد بأنه خلال فترة حصر الأضرار وإصلاحها تم تأمين السقيا عن طريق "صهاريج" للمواطنين بالمواقع التي يمكن الدخول إليها والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد طرق بديلة للوصول للمناطق التي يتعذر وصول صهاريج المياه إليها ومن هذه المواقع محافظة العيدابي ومحافظة الدائر بني مالك وقراها.

1-2-