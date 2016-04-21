ولي ولي العهد: بالعمل سوياً نجتاز كل العقبات ونواجه التحديات

عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، اجتماعا مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الاجتماع يعقد في ظل تحديات كبيرة أهمها الإرهاب والتدخلات الإيرانية.

كارتر: نعمل لاستقرار المنطقة.. ودوريات لاعتراض تهريب الأسلحة الإيرانية

وقال سموه: اليوم يجب أن نعمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات «مؤكدا» انه فقط بالعمل سويا سوف نجتاز كل العقبات التي تواجهنا».

فيما عبر وزير الدفاع الأميركي عن الرغبة المشتركة للتعاون في مكافحة الإرهاب والسعي لاستقرار وأمن المنطقة.

وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أهمية التعاون الدفاعي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

ووصف وزير الدفاع الأميركي حزب الله بالناشط الخبيث لإيران في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بأمن دول الخليج واستقرارها.

وأكد خلال مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام على وجود تمارين مشتركة لرفع الجاهزية العسكرية في الأمن الجوي، مشيرا الى أن الشراكة ثابتة فى وجه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، مؤكدا تسيير دوريات لمواجهة تهريب السلاح الإيرانى.

وأكد أنهم ركزوا على ثلاثة مبادئ وهي هزيمة داعش، ومواجهة إيران، وتعزيز القدرات والالتزامات الموازية والموحدة لدول التعاون.