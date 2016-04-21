خادم الحرمين: علاقة خاصة ومتميزة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية... ونساندها في «قضية الصحراء»

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الدرعية بالرياض مساء أمس، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة المغربية.

نتذكر باعتزاز مشاركة المغرب في تحرير الكويت وعاصفة الحزم والتحالف الإسلامي

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال القمة ارتباط دول التعاون بعلاقة متميزة وخاصة مع المغرب، معرباً عن حرص دول التعاون الشديد على أن تكون العلاقة مع المغرب على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

الملك محمد السادس: اعتز بالدعم الخليجي.. وشراكتنا قوية بإيمانها بوحدة المصير وليست وليدة مصالح

وقال خادم الحرمين: «نحن جميعاً نقدر لبلادكم الشقيقة مواقفها المساندة لقضايا دولنا، ونستذكر باعتزاز مشاركتها في حرب تحرير الكويت، ومبادرتها بالمشاركة في عاصفة الحزم، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. مؤكدين تضامننا جميعاً ومساندتنا لكل القضايا السياسية والأمنية التي تهم بلدكم الشقيق وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، ورفضنا التام لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب».

وأعرب العاهل المغربي في كلمته عن اعتزازه بالدعم الخليجي لبلاده، قائلاً: الشراكة الخليجية - المغربية ليست وليدة مصالح وتستمد قوتها من الإيمان بوحدة المصير.

وكان الملك سلمان قد استقبل أمس قادة دول مجلس التعاون والملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما الذي عقد مع خادم الحرمين جلسة مباحثات.