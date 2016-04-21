أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالبحيرة لنزاعهما على إمامة مسجد

Google+ Print
اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالبحيرة لنزاعهما على إمامة مسجد اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالبحيرة لنزاعهما على إمامة مسجد
شهدت مدينة حوش عيسى بالبحيرة منذ قليل اشتباكات عنيفة بين عائلتين بسبب نزاعات قديمة على أحقية كل منهما بترشيح إمام لمسجد أبو قريطم بوسط المدينة، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وتبين حدوث اشتباكات عنيفة ببين عائلتين استخدم فيها الحجارة والعصى والزجاجات الفارغة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المستشفيات، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بمركز حوش عيسى بقيادة الرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث إلى مكان الأحداث لفض الاشتباكات ومنع تصاعدها كما تم ضبط 4 أشخاص من العائلتين وجارٍ التحقيق معهم.

وفى السياق ذاته توافد على مركز الشرطة عدد من الرموز الشعبية وكبار العائلات لإنهاء هذا النزاع والمصالحة بين العائلتين بشكل ودى خاصة مع وجود صلة قرابة ومصاهرة بينهما.


>- محافظ البحيرة يوجه بحصر أراضى الدولة لتخصيصها لمشروع الإسكان الاجتماعى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365