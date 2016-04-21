اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالبحيرة لنزاعهما على إمامة مسجد

شهدت مدينة حوش عيسى بالبحيرة منذ قليل اشتباكات عنيفة بين عائلتين بسبب نزاعات قديمة على أحقية كل منهما بترشيح إمام لمسجد أبو قريطم بوسط المدينة، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وتبين حدوث اشتباكات عنيفة ببين عائلتين استخدم فيها الحجارة والعصى والزجاجات الفارغة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المستشفيات، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بمركز حوش عيسى بقيادة الرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث إلى مكان الأحداث لفض الاشتباكات ومنع تصاعدها كما تم ضبط 4 أشخاص من العائلتين وجارٍ التحقيق معهم.

وفى السياق ذاته توافد على مركز الشرطة عدد من الرموز الشعبية وكبار العائلات لإنهاء هذا النزاع والمصالحة بين العائلتين بشكل ودى خاصة مع وجود صلة قرابة ومصاهرة بينهما.

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