حبس ضابط وأمين شرطة وخفير بسبب هروب متهمة من مجمع محاكم الإسماعيلية

أمر المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، مساء اليوم، بحبس نقيب شرطة وأمين شرطة وخفير، من قوة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية،بسبب هروب متهمة أثناء العرض على النيابة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية.

وتبين من التحقيقات التى باشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، وأحمد ليلة ومصطفى عبد الغنى وكيلا النيابة الكلية، أثناء قيام مأمورية من شرطة أبوصوير، أمس، بعرض 21 متهما ومحكوم عليه، برئاسة النقيب "أسامة ع ع ه" من قوة المركز، وبرفقته عدد 4 أفراد و7 خفراء نظامين، لتأمين المأمورية، كانت المتهمة "عزيزة محمد نور" وعدد 3 متهمين آخرين، مكلف بحراستهم، أمين الشرطة "حسنى ح ح" وعدد 3 خفراء، متواجدين بمنطقة الانتظار أسفل مبنى مجمع المحاكم.

وأضافات التحقيقات التى أشرف عليها المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، أن المتهمة طلبت من الحراسة، دخول دورة المياه أخرى غير التى بمنطقة الانتظار، لسوء حالة تلك الدورة، فسمح أمين الشرطة "حسنى ح ح"، للخفير "شاكر م ا" باصطحابها وهى غير مقيدة ومرتدية النقاب، ودون الاستئذان من الضابط المكلف بتأمين المأمورية، وترك الخفير سلاحه الميرى مع زميل لها، واصطحب المتهمة الى دوة مياه سيدات خاصة بموظفى المحكمة، مما أدى إلى تمكنها من الهروب.

>وتبين من تحقيقات النيابة العامة، الإهمال الجسيم من أمين الشرطة والخفير وعدم متابعة الضابط للمأمورية .

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز أبوصوير يفيد بأنه أثناء قيام عرض المتهمة "عزيزة . م . ن" 37 سنة بدون عمل مقيمة الشيخ زايد ولها محل إقامة آخر بمدينة المستقبل دائرة المركز، والمتهمة فى القضية رقم 3563 لسنة 2016 بتهمة السرقة والنصب غافلت الحراسة وهربت بعد أن طلبت من الحراسة دخولها إلى دورة المياه ثم خلعت النقاب التى ترتديه وخرجت من الحمام بدون نقاب لإيهام الحراسة بأنها مازالت بالداخل.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الهروب وتم إحالة مأمورية مركز أبو صوير المسئولة عن المتهمة للنيابة العامة للتحقيق.

وقال مصدر أمنى أن المتهمة قامت بالنصب على المواطنين عن طريق بيعها لشقق سكنية بمدينة المستقبل لأكثر من مواطن دون أن تمتلك أى شقة بالمدينة، وأنه تم القبض عليها بعد تقديم العديد من البلاغات ضدها بتهمة النصب والسرقة .

موضوعات متعلقة

>هروب متهمة من مجمع محاكم الإسماعيلية أثناء عرضها على النيابة

http://www.youm7.com/story/2016/4/19/هروب-متهمة-من-مجمع-محاكم-الإسماعيلية-أثناء-عرضها-على-النيابة/2683206#

>