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بالصور.. الداخلية : إصابة 29 باختناقات من جمهور الأهلى بسبب التدافع

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بالصور.. الداخلية : إصابة 29 باختناقات من جمهور الأهلى بسبب التدافع بالصور.. الداخلية : إصابة 29 باختناقات من جمهور الأهلى بسبب التدافع
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن مجموعة من الجماهير تدافعوا أمام البوابة رقم 3 بإستاد برج العرب أثناء إقامة مباراة الأهلى مع نظيره التنزانى وحاول اقتحام الاستاد، مما دفع الامن لإطلاق قنبلتين غاز مسيل للدموع لتفريقهم.

وأضاف المصدر أنه تم تفريقهم وإصابة 29 شخص باختناقات وتم إسعافهم والسيطرة على الموقف وعاد الهدوء للمنطقة ولا توجد أية إصابات حاليا.

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (1)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (2)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (3)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (4)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (5)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (6)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (7)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (8)

اثار القنابل المسيله للدموع فى مباراه الاهلى ويانج افريكانز (9)


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