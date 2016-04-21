بالصور.. الداخلية : إصابة 29 باختناقات من جمهور الأهلى بسبب التدافع

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن مجموعة من الجماهير تدافعوا أمام البوابة رقم 3 بإستاد برج العرب أثناء إقامة مباراة الأهلى مع نظيره التنزانى وحاول اقتحام الاستاد، مما دفع الامن لإطلاق قنبلتين غاز مسيل للدموع لتفريقهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "الإسعاف": 29 مصابا فى اشتباكات بين الأمن والجمهور باستاد برج العرب
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وأضاف المصدر أنه تم تفريقهم وإصابة 29 شخص باختناقات وتم إسعافهم والسيطرة على الموقف وعاد الهدوء للمنطقة ولا توجد أية إصابات حاليا.
>- "الإسعاف": 29 مصابا فى اشتباكات بين الأمن والجمهور باستاد برج العرب
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