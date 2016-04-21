أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الخميس 21\4\2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الخميس 21\4\2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>جميع العقبات التى قابلتك فى الفترة الماضية ستحل اليوم ستفاجأ بإزالة التراكمات لهذه المشاكل بسهولة ويسر، كنت قد تشاجرت مع احد زملاؤك فى العمل ما سبب لك الكثير من المشاكل مع رؤسائك، حاول أن لا تُحدث توتر فى مجال عملك حتى لا تُدبر المكائد لعزلك من هذا العمل.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>لا تجعل وتيرة عملك السريعة تجعلك تهمل فى ممارسة التمارين الرياضية التى كنت قد واظبت عليها الفترة الماضية، تناولك للأطعمة المفيدة والصحية الخالية من سيجعلك أقوى كما أنه سينهى بعض المشاكل الخاصة بعسر الهضم فى معدتك، الحفاظ على التمارين الرياضية أمر هام.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>الأجواء مع شريكك بدأت تتحسن نوعًا ما هذه الفترة، حاول أن تستمر على هذا الوضع فوقوفك بجانب شريكك هذه الأيام سيجعلكما أقرب من بعضكما البعض، لا تحقر من بعض المفاجأت فإنها قد تجعل شريكك فرحًا أكثر من أى وقت مضى، فاجئ حبيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>المزيد من الاجتهاد اليوم سيجعلك مرشحًا لمناصب جيدة فى حياتك المهنية، ابتعد عن أصدقاؤك الذى لا يوجد طائل من ورائهم سوى إضاعة وقتك، الذهاب إلى بعض الأماكن الترفيهية سيحسن كثيرًا من حالتك المزاجية لذا حاول أن تستثمر إجازتك فى قضائها فى مكان ترفيهى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى