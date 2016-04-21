برج الأسد حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:
>جميع العقبات التى قابلتك فى الفترة الماضية ستحل اليوم ستفاجأ بإزالة التراكمات لهذه المشاكل بسهولة ويسر، كنت قد تشاجرت مع احد زملاؤك فى العمل ما سبب لك الكثير من المشاكل مع رؤسائك، حاول أن لا تُحدث توتر فى مجال عملك حتى لا تُدبر المكائد لعزلك من هذا العمل.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>لا تجعل وتيرة عملك السريعة تجعلك تهمل فى ممارسة التمارين الرياضية التى كنت قد واظبت عليها الفترة الماضية، تناولك للأطعمة المفيدة والصحية الخالية من الدهون سيجعلك أقوى كما أنه سينهى بعض المشاكل الخاصة بعسر الهضم فى معدتك، الحفاظ على التمارين الرياضية أمر هام.
برج الأسد على الصعيد العاطفى:
>الأجواء مع شريكك بدأت تتحسن نوعًا ما هذه الفترة، حاول أن تستمر على هذا الوضع فوقوفك بجانب شريكك هذه الأيام سيجعلكما أقرب من بعضكما البعض، لا تحقر من بعض المفاجأت فإنها قد تجعل شريكك فرحًا أكثر من أى وقت مضى، فاجئ حبيبك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>المزيد من الاجتهاد اليوم سيجعلك مرشحًا لمناصب جيدة فى حياتك المهنية، ابتعد عن أصدقاؤك الذى لا يوجد طائل من ورائهم سوى إضاعة وقتك، الذهاب إلى بعض الأماكن الترفيهية سيحسن كثيرًا من حالتك المزاجية لذا حاول أن تستثمر إجازتك فى قضائها فى مكان ترفيهى.