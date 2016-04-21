برج الثور حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

>مساعدتك لزملائك فى العمل قد يضيع لك الكثير من الوقت، لكنه فى الوقت ذاته يجعل لك مكانة مميزة فى عملك وبين زملاءك وعند رئيسك، فلا تتذمر، لأنه أن تنفع الناس أمر هام للغاية، وله نتائج ملموسة فيما بعد. برج الثور على الصعيد الصحى:

>تناول الكثير من الأغذية والوجبات السريعة، يعرضك لألام المعدة، لذلك حاول أن تتجنبها قدر الإمكان، واتبع نظاماً غذائياً صحياً يعطى لمعدتك فترة من الراحة. برج الثور على الصعيد العاطفى:

>العلاقة العاطفية عبارة عن أخذ وعطاء، ليس أخذ فقط، وليس عطاء طوال الوقت، إن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس مشاعر الاهتمام، عليك أن تعيد النظر فى العلاقة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الحياة تحتاج إلى المثابرة والطموح، وإن شعرت أنك غير قادر على مجاراتها، فأنت ستحتاج إلى جلسة مصارحة مع النفس، لتعرف ماذا تريد، وما تحتاج منها، وما ينقصك للنجاح.

شبكةعيونالإخبارية

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