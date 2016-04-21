أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الخميس 21\4\2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الخميس 21\4\2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>مساعدتك لزملائك فى العمل قد يضيع لك الكثير من الوقت، لكنه فى الوقت ذاته يجعل لك مكانة مميزة فى عملك وبين زملاءك وعند رئيسك، فلا تتذمر، لأنه أن تنفع الناس أمر هام للغاية، وله نتائج ملموسة فيما بعد.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تناول الكثير من الأغذية والوجبات السريعة، يعرضك لألام المعدة، لذلك حاول أن تتجنبها قدر الإمكان، واتبع نظاماً غذائياً صحياً يعطى لمعدتك فترة من الراحة.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>العلاقة العاطفية عبارة عن أخذ وعطاء، ليس أخذ فقط، وليس عطاء طوال الوقت، إن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس مشاعر الاهتمام، عليك أن تعيد النظر فى العلاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الحياة تحتاج إلى المثابرة والطموح، وإن شعرت أنك غير قادر على مجاراتها، فأنت ستحتاج إلى جلسة مصارحة مع النفس، لتعرف ماذا تريد، وما تحتاج منها، وما ينقصك للنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى