برج الجدى حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>عليك أن تحدد هل تستطيع الاستمرار فى عمل لا تُحبه، أم أنك بحاجة إلى البحث عن عمل آخر تجد نفسك فيها أكثر من ذلك، لا تخف من المستقبل، مادمت تقوم بكل ما فى يديك. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية تحتاج الكثير من الاهتمام منك لأنها هى ما ستتبقى لديك، وإن أهملت بها لن يفيدك أى شىء آخر، عليك إذاً شرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى البحث عن شريك حياة مناسب، ولكن عليك أن تعرف جيداً أن الحب لا يتم البحث عنه، لكننا نجده فى طريقنا، لذلك عليك أن تحدد مواصفات شريك حياتك التى تريدها، وبناءاً عليه، عندما تفايلك هذه المواصفات ستعرف أنه هو. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>عليك أن تتوقف عن الهروب عن مشاكلك، فهناك بعض المشاكل التى تحتاج منك إلى المواجهة، وعد غرس رأسك فى الرمل، فلا وقت للهرب.

شبكةعيونالإخبارية

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