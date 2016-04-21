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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21\4\2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21\4\2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21\4\2016

على الصعيد المهنى:


>إن كان مرتبك كبيراً للدرجة التى تمكنك من الادخار من ورائه، فإذاً يجب عليك الادخار قدر الإمكان، لأنه فى وقت ما ربما تظهر حاجتك لترك العمل وفى هذا الوقت ستحتاج إلى إنشاء مشروع خاص بك، ولن تستطيع فعل ذلك بدون تمويل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>العناية بالأسنان أمر ضرورى وهام للغاية، لأن أى إهمال بها، سيعرضك ذلك لألام جسيمة، لذلك عليك الذهاب لطبيب الأسنان، والمداومة على فعل ذلك حتى وإن كنت لا تشعر بأى ألم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الاهتمام هو أساس الحب لذلك إن قصرت فى حق شريك حياتك، فربما ضيعته من يديك، لأنه قد يتحملك يوم أو يومين، لكنه لن يتحملك طويلاً، فاحذر وانتبه.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الحياة تحتاج إلى التوازن فى جوانبها، وألا يطغى جانب منها على جانب آخر، تذكر أن لبدنك عليك حق، ولأصدقائك عليك حق، ولعائلتك عليك حق، ولا تتهاون فى حق أى من هؤلاء.

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مصر 365

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