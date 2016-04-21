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حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/4/21

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/4/21 حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/4/21

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:


>مكاسب مادية كبيرة ستدق أبواب هذا البرج وسيصلون على كل المناصب والطموحات التى طالما سعوا لها، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرا على كل ما توصلوا له، وأن يركزوا فى مجال واحد حتى لا يتشتتوا.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>الحياة العاطفية ستبتسم لهم مرة أخرى وستعود العاطفة والأجواء الرومانسية لتدق أبوابهم بعد فترات طويلة من الجمود الذى عاشه هذا البرج، لذلك لا داعى للقلق بشأن هذه الحياة أو المشاكل التى قد تواجههم.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:


>يجب أن يبتعدوا عن أى سلكويات سلبية ومضادة للصحة حتى لا تقعون فى مشاكل أنتم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>مكاسب مادية كبيرة ستدق أبواب هذا البرج وسيصلون على كل المناصب والطموحات التى طالما سعوا لها، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرا على كل ما توصلوا له، وأن يركزوا فى مجال واحد حتى لا يتشتتوا.

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مصر 365

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