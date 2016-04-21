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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/4/21

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/4/21 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/4/21

لبرج الدلو :
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>

بعد فترات من التراجع والتكاسل بالنسبة للعمل والمهام اليومية، العديد من الأخبار الجيدة ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعى، لكن يجب أن يقتنصوا الفرص ويتخلصوا من اى عوامل تسبب لهم المشاكل .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:
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حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا ولا تدعوا الفرصة للذكريات القاسية أن تهدم حياتكم العاطفية، وحاولوا ان تأخذوا فرصة كافية لتأخذون قرار الارتباط الرسمى.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
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بالنسبة للجانب الصحى لا داعى من القلق بشان بعض الأعراض الصحية التى تواجهك لأنها مجرد اعراض زائلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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بعد فترات من التراجع والتكاسل بالنسبة للعمل والمهام اليومية، العديد من الأخبار الجيدة ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعى سيعودون قريبا جدا.

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مصر 365

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