برج العقرب حظك اليوم الخميس 21\4\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>أخطأت فى عملك الفترة الماضية وكنت غير مكترث بأمور العمل فى أغلب الأوقات، لذا أنت بحاجة إلى الجلوس مع نفسك لتحديد الخطوة القادمة التى يجب أن تسير بها، حتى لا يكلفك الأمر فيما بعد مزيدًا من الخسائر، فربما يحدث فى عملك شئ تندم عليه فيما بعد.>يجب أن تنظر قليلا وتنتبه إلى صحة أفراد أسرتك قليلا، فربما يصاب أحدهم بانتكاسة الفترة القادمة، قد يؤثر مرض أحد من المقربين لديك على حالتك النفسية، كن قويًا ولا تجعل نفسك تدخل فى موجة اكتئاب قد تنتهى بعواقب صحية وخيمة، الاهتمام بالأغذية التى تتناولها سيكون هامًا جدًا هذه الفترة.>الوقت مناسب كى تأخذ بعض أطفالك للذهاب إلى أحد المنتزهات أو الحدائق، علاقتك بشريكك تسير فى إطار جيد هذه الأيام، لذا حاول أن تستمر على هذا الوضع ولا تبتكر مشاكل من الفراغ، المشاكل الكثيرة ارهقتك طيلة الفترة الماضية لكن وقوف شريكك بجانبك استطاع أن يمحى هذه الخلافات.>اللقاء بصديق قديم سيجعلك أفضل كثيرًا، خاصة أنك تحتاج فى هذه الفترة إلى استشارة من أحد الأصدقاء الذى تثق بهم كثيرًا، لا تحاول الفضفضة فى أمور قد تسبب لك المشاكل، كما أن الزيادة من حجم المواضيع قد يجعل الناس تأخذ انطباع عنك سئ، لذا اعطِ الأمور قدرها دون تهويل.