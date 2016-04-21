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حظك اليوم برج العذراء الخميس 21/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 21/4/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 21/4/2016

على الصعيد المهني:
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قد تعانى مش مشاكل ادارية مفاجئة فى محيط العمل عليك أن تتعامل معها بحكمة حتى لا تتطور الأمور ولا تستطيع السيطرة عليها. الضائقة المالية سوف تنفرج قريبًا بشكل غير متوقع

على الصعيد العاطفى:
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استمع اليوم لصوت عقلك فقط حتى تستطيع أن تقيم العلاقة الحالية فيبدو أن تنجرف فى علاقة غير مناسبة لك على الأطلاق مع شخص يستنزف مشاعرك وطاقتك ويستغل حبك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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التقلبات الجوية تجعل صحتك الجسدية سيئة جدًا هذه الأيام أنت فى حاجة إلى الحذر كثيرًا هذه الأيام واتخاذ الطرق الوقائية اللازمة حتى لا تعانى من أزمة صحية كبيرة فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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عليك التفكير جيدًا فى مستقبلك المهنى والتركيز على أهدافك يبدو أنك لا تركز فى ذلك من فترة طويلة حان الوقت لتسترجع أحلامك وترتب أولولياتك للفترة القادمة لم يعد هناك وقت لتضيعه.

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مصر 365

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