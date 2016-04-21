حظك اليوم برج القوس الخميس 21/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> تعلم من دروس الماضى ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها فى مجال العمل روح العمل والفريق مفيدة جدًا وتساعد بشكل كبير ولكن عليك انتقاء الأفراد الذين تتعامل معهم ومن منهم معك ومن ضدك. على الصعيد العاطفى:

> لا تجعل ضغوط الحياة تؤثر على علاقتك بالحبيب وتجعلك تهمل شريك حياتك،كثرة الإهمال قد تدمر العلاقة بالكامل وسوف تندم على ذلك بعد فوات الأوان فبعض المشاعر لا يمكن إصلاحها. برج القوس على الصعيد الصحي:

> لديك الكثير من النشاط هذه الأيام حاول أن تستغل هذه الطاقة وتمارس بعض التمارين الرياضية التى سوف تعطيك الشعور بالإيجابية. قد تعانى من بعض مشاكل الحساسية بسبب الربيع عليك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> تتحسن أوضاعك فى الفترة القادمة رغم كل الضغوطات والمشاكل عليك فقد الحذر من بعض الأشخاص الذين تعطيهم ثقتك وهم لا يستحقوها. الاهمال فى العواطف قد يجعلك تخسر علاقة حب صادقة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365