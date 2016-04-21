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حظك اليوم برج الحمل الخميس 21/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 21/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 21/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>يبدو أنك فى عمل غير مناسب لك ولا لطموحاتك لا تستسلم عليك أن تحاول تغيير مجال عملك فى أقرب وقت تحلى بروح المجازفة ولا تخشى من التغيير حتى تصل إلى الأهداف التى وضعتها لنفسك.

على الصعيد العاطفى:


>تعانى من الفقد الشديد لحبيبك بس بعد المسافات بينكم والانشغال الدائم عليك أن تتحمل قليلًا حتى تمر تلك المرحلة ولا تخسر شخص يحبك بصدق. لا تنجرف نحو أى علاقات جديدة غير مناسبة لك بسبب شعورك بالوحدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>توترك ومشاعرك النفسية المضطربة قد تؤثر على صحتك الجسدية فى الأيام القادمة لا تستسلم لتلك المشاعر من الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية اليومية سوف تساعدك كثيرًا على الهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تحتاج إلى تغيير فى حياتك العملية لا تنساق فى وظيفة لا تناسب طموحاتك. قد تقابل اليوم شخص عزيز عليك بدرجة كبيرة يجعلك تتذكر مشاعر قديمة تجلب على قلبك السعادة

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مصر 365

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