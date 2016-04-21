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برج الميزان حظك اليوم الخميس 21\4\2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 21\4\2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 21\4\2016


>برج الميزان على الصعيد المهنى:


>لديك أشياء كثيرة تريد أن تفعلها بشأن عملك لكنك أجلتها حتى تراكمت عليك، إذا أردت إنجاز هذه المهام بسهولة ويسر فيمكنك الانتهاء منها فى فترة بسيطة حتى لا تقف عائقًا أمامك فى عملك أكثر من اللازم، الوقت مناسب لمصارحة رئيسك فى العمل بشأن المشاكل التى تواجهك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>كثرة التفكير فى علاقتك الاجتماعية مع أقاربك جعلك تصبح مرهقًا جسديًا ما أثر بدوره على أجزاء كثيرة فى جسدك وجعلك مرهقًا بصفة مستمرة، لقد حان الوقت أن تتخذ إجازة من عملك كى يرتاح جسدك وتخرج من حالة الإعياء التى أصابتك، كن حريصًا بشكل أكبر على صحتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>علامات جديدة تدل على رغبة أحد أصدقاؤك المقربين للارتباط بك، لا تضع قيودًا وعوائق أمام العلاقات الجديدة التى تقابلك فربما تسبب لك الراحة مستقبلا، إذا كنت ممكن يرغبون فى إقامة علاقة عاطفية مستقرة فعليك بوضع مبادئ للعلاقة قبل البدء فيها، وذلك حتى لا ينتج عنها الكثير من المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقاؤك، كنت قد تخطط منذ فترة كبيرة للاقتراض كى تقوم بشراء بعض الأشياء الخاصة بالترفيه وهذا خاطئ، فقد يورطك الاقتراض فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.

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مصر 365

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