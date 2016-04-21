حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أبريل 2016

>حظك اليوم لبرج العقرب :>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:>بعض الأخبار غير المرغوب فيها التى ستتردد على ابناء هذا البرج، ستدفعهم إلى الاكتئاب والتراجع على مستوى حياتهم العملية، ومهامهم اليومية، لذلك حاولوا ان تتمسكوا بتفاؤلكم طوال الفترات القادمة ولا تيأسوا فهى فترة وستمر مرور الكرام.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون من اكثر العوامل الإيجابية التى تقف على جوار برج العقرب، لذلك يجب ان يتمسكوا بالحب ويبتعدوا عن اى مشاكل يمكن ان تطيح بعلاقتهم العاطفية فلا وقت للنزاعات أو الأزمات. .

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

>يجب أن يتبع ابناء العقرب تعليمات الطبيب مهما كانت صعبة او قاسية لأنها من الممكن إذا تجاهلوها أن تتحول إلى مشاكل .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>بعض الأخبار غير المرغوب فيها التى ستتردد على ابناء هذا البرج، ستدفعهم إلى الاكتئاب والتراجع على مستوى حياتهم العملية، ومهامهم اليومية، لذلك حاولوا ان تتمسكوا بتفائلكم طوال الفترات القادمة

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/4/21

>حظك اليوم لبرج الدلو :>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:>بعد فترات من التراجع والتكاسل بالنسبة للعمل والمهام اليومية، العديد من الأخبار الجيدة ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعى، لكن يجب أن يقتنصوا الفرص ويتخلصوا من اى عوامل تسبب لهم المشاكل .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

>حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا ولا تدعوا الفرصة للذكريات القاسية أن تهدم حياتكم العاطفية، وحاولوا ان تأخذوا فرصة كافية لتأخذون قرار الارتباط الرسمى .

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

>بالنسبة للجانب الصحى لا داعى من القلق بشان بعض الأعراض الصحية التى تواجهك لأنها مجرد اعراض زائلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>بعد فترات من التراجع والتكاسل بالنسبة للعمل والمهام اليومية، العديد من الأخبار الجيدة ستدق أبواب هذا البرج وستجعله يعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعى سيعودون قريبا جدا

حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/4/21

>حظك اليوم لبرج الحوت :>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:>مكاسب مادية كبيرة ستدق أبواب هذا البرج وسيصلون على كل المناصب والطموحات التى طالما سعوا لها، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرا على كل ما توصلوا له، وأن يركزوا فى مجال واحد حتى لا يتشتتوا .

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>الحياة العاطفية ستبتسم لهم مرة أخرى وستعود العاطفة والأجواء الرومانسية لتدق أبوابهم بعد فترات طويلة من الجمود الذى عاشه هذا البرج، لذلك لا داعى للقلق بشأن هذه الحياة أو المشاكل التى قد تواجههم.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

>يجب أن يبتعدوا عن أى سلكويات سلبية ومضادة للصحة حتى لا تقعون فى مشاكل أنتم فى غنى عنها .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>مكاسب مادية كبيرة ستدق أبواب هذا البرج وسيصلون على كل المناصب والطموحات التى طالما سعوا لها، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرا على كل ما توصلوا له، وأن يركزوا فى مجال واحد حتى لا يتشتتوا.

برج الأسد حظك اليوم الخميس 21\4\2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>جميع العقبات التى قابلتك فى الفترة الماضية ستحل اليوم ستفاجأ بإزالة التراكمات لهذه المشاكل بسهولة ويسر، كنت قد تشاجرت مع احد زملاؤك فى العمل ما سبب لك الكثير من المشاكل مع رؤسائك، حاول أن لا تُحدث توتر فى مجال عملك حتى لا تُدبر المكائد لعزلك من هذا العمل.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>لا تجعل وتيرة عملك السريعة تجعلك تهمل فى ممارسة التمارين الرياضية التى كنت قد واظبت عليها الفترة الماضية، تناولك للأطعمة المفيدة والصحية الخالية من الدهون سيجعلك أقوى كما أنه سينهى بعض المشاكل الخاصة بعسر الهضم فى معدتك، الحفاظ على التمارين الرياضية أمر هام.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الأجواء مع شريكك بدأت تتحسن نوعًا ما هذه الفترة، حاول أن تستمر على هذا الوضع فوقوفك بجانب شريكك هذه الأيام سيجعلكما أقرب من بعضكما البعض، لا تحقر من بعض المفاجأت فإنها قد تجعل شريكك فرحًا أكثر من أى وقت مضى، فاجئ حبيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>المزيد من الاجتهاد اليوم سيجعلك مرشحًا لمناصب جيدة فى حياتك المهنية، ابتعد عن أصدقاؤك الذى لا يوجد طائل من ورائهم سوى إضاعة وقتك، الذهاب إلى بعض الأماكن الترفيهية سيحسن كثيرًا من حالتك المزاجية لذا حاول أن تستثمر إجازتك فى قضائها فى مكان ترفيهى.

برج الثور حظك اليوم الخميس 21\4\2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:>مساعدتك لزملاءك فى العمل قد يضيع لك الكثير من الوقت، لكنه فى الوقت ذاته يجعل لك مكانة مميزة فى عملك وبين زملاءك وعند رئيسك، فلا تتذمر، لأنه أن تنفع الناس أمر هام للغاية، وله نتائج ملموسة فيما بعد.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>تناول الكثير من الأغذية والوجبات السريعة، يعرضك لألام المعدة، لذلك حاول أن تتجنبها قدر الإمكان، واتبع نظاماً غذائياً صحياً يعطى لمعدتك فترة من الراحة.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>العلاقة العاطفية عبارة عن أخذ وعطاء، ليس أخذ فقط، وليس عطاء طوال الوقت، إن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس مشاعر الاهتمام، عليك أن تعيد النظر فى العلاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الحياة تحتاج إلى المثابرة والطموح، وإن شعرت أنك غير قادر على مجاراتها، فأنت ستحتاج إلى جلسة مصارحة مع النفس، لتعرف ماذا تريد، وما تحتاج منها، وما ينقصك للنجاح

برج الجدى حظك اليوم الخميس 21\4\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>عليك أن تحدد هل تستطيع الاستمرار فى عمل لا تُحبه، أم أنك بحاجة إلى البحث عن عمل آخر تجد نفسك فيها أكثر من ذلك، لا تخف من المستقبل، مادمت تقوم بكل ما فى يديك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية تحتاج الكثير من الاهتمام منك لأنها هى ما ستتبقى لديك، وإن أهملت بها لن يفيدك أى شىء آخر، عليك إذاً شرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى البحث عن شريك حياة مناسب، ولكن عليك أن تعرف جيداً أن الحب لا يتم البحث عنه، لكننا نجده فى طريقنا، لذلك عليك أن تحدد مواصفات شريك حياتك التى تريدها، وبناءاً عليه، عندما تفايلك هذه المواصفات ستعرف أنه هو.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>عليك أن تتوقف عن الهروب عن مشاكلك، فهناك بعض المشاكل التى تحتاج منك إلى المواجهة، وعد غرس رأسك فى الرمل، فلا وقت للهرب

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21\4\2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>إن كان مرتبك كبيراً للدرجة التى تمكنك من الادخار من ورائه، فإذاً يجب عليك الادخار قدر الإمكان، لأنه فى وقت ما ربما تظهر حاجتك لترك العمل وفى هذا الوقت ستحتاج إلى إنشاء مشروع خاص بك، ولن تستطيع فعل ذلك بدون تمويل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>العناية بالأسنان أمر ضرورى وهام للغاية، لأن أى إهمال بها، سيعرضك ذلك لألام جسيمة، لذلك عليك الذهاب لطبيب الأسنان، والمداومة على فعل ذلك حتى وإن كنت لا تشعر بأى ألم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>الاهتمام هو أساس الحب لذلك إن قصرت فى حق شريك حياتك، فربما ضيعته من يديك، لأنه قد يتحملك يوم أو يومين، لكنه لن يتحملك طويلاً، فاحذر وانتبه.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الحياة تحتاج إلى التوازن فى جوانبها، وألا يطغى جانب منها على جانب آخر، تذكر أن لبدنك عليك حق، ولأصدقائك عليك حق، ولعائلتك عليك حق، ولا تتهاون فى حق أى من هؤلاء

برج الميزان حظك اليوم الخميس 21\4\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>لديك أشياء كثيرة تريد أن تفعلها بشأن عملك لكنك أجلتها حتى تراكمت عليك، إذا أردت إنجاز هذه المهام بسهولة ويسر فيمكنك الانتهاء منها فى فترة بسيطة حتى لا تقف عائقًا أمامك فى عملك أكثر من اللازم، الوقت مناسب لمصارحة رئيسك فى العمل بشأن المشاكل التى تواجهك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>كثرة التفكير فى علاقتك الاجتماعية مع أقاربك جعلك تصبح مرهقًا جسديًا ما أثر بدوره على أجزاء كثيرة فى جسدك وجعلك مرهقًا بصفة مستمرة، لقد حان الوقت أن تتخذ إجازة من عملك كى يرتاح جسدك وتخرج من حالة الإعياء التى أصابتك، كن حريصًا بشكل أكبر على صحتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>علامات جديدة تدل على رغبة أحد أصدقاؤك المقربين للارتباط بك، لا تضع قيودًا وعوائق أمام العلاقات الجديدة التى تقابلك فربما تسبب لك الراحة مستقبلا، إذا كنت ممكن يرغبون فى إقامة علاقة عاطفية مستقرة فعليك بوضع مبادئ للعلاقة قبل البدء فيها، وذلك حتى لا ينتج عنها الكثير من المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقاؤك، كنت قد تخطط منذ فترة كبيرة للاقتراض كى تقوم بشراء بعض الأشياء الخاصة بالترفيه وهذا خاطئ، فقد يورطك الاقتراض فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 21 / 4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>يبدو أنك فى عمل غير مناسب لك ولا لطموحاتك لا تستسلم عليك أن تحاول تغيير مجال عملك فى أقرب وقت تحلى بروح المجازفة ولا تخشى من التغيير حتى تصل إلى الأهداف التى وضعتها لنفسك.

على الصعيد العاطفى:

>تعانى من الفقد الشديد لحبيبك بس بعد المسافات بينكم والانشغال الدائم عليك أن تتحمل قليلًا حتى تمر تلك المرحلة ولا تخسر شخص يحبك بصدق. لا تنجرف نحو أى علاقات جديدة غير مناسبة لك بسبب شعورك بالوحدة

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>توترك ومشاعرك النفسية المضطربة قد تؤثر على صحتك الجسدية فى الأيام القادمة لا تستسلم لتلك المشاعر من الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية اليومية سوف تساعدك كثيرًا على الهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تحتاج إلى تغيير فى حياتك العملية لا تنساق فى وظيفة لا تناسب طموحاتك. قد تقابل اليوم شخص عزيز عليك بدرجة كبيرة يجعلك تتذكر مشاعر قديمة تجلب على قلبك السعادة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 21 / 4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>قد تعانى مش مشاكل ادارية مفاجئة فى محيط العمل عليك أن تتعامل معها بحكمة حتى لا تتطور الأمور ولا تستطيع السيطرة عليها. الضائقة المالية سوف تنفرج قريبًا بشكل غير متوقع

على الصعيد العاطفى:

>استمع اليوم لصوت عقلك فقط حتى تستطيع أن تقيم العلاقة الحالية فيبدو أن تنجرف فى علاقة غير مناسبة لك على الأطلاق مع شخص يستنزف مشاعرك وطاقتك ويستغل حبك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>التقلبات الجوية تجعل صحتك الجسدية سيئة جدًا هذه الأيام أنت فى حاجة إلى الحذر كثيرًا هذه الأيام واتخاذ الطرق الوقائية اللازمة حتى لا تعانى من أزمة صحية كبيرة فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عليك التفكير جيدًا فى مستقبلك المهنى والتركيز على أهدافك يبدو أنك لا تركز فى ذلك من فترة طويلة حان الوقت لتسترجع أحلامك وترتب أولولياتك للفترة القادمة لم يعد هناك وقت لتضيعه.

حظك اليوم برج القوس الخميس 21/4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>تعلم من دروس الماضى ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها فى مجال العمل روح العمل والفريق مفيدة جدًا وتساعد بشكل كبير ولكن عليك انتقاء الأفراد الذين تتعامل معهم ومن منهم معك ومن ضدك.

على الصعيد العاطفى:

>لا تجعل ضغوط الحياة تؤثر على علاقتك بالحبيب وتجعلك تهمل شريك حياتك،كثرة الإهمال قد تدمر العلاقة بالكامل وسوف تندم على ذلك بعد فوات الأوان فبعض المشاعر لا يمكن إصلاحها.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>لديك الكثير من النشاط هذه الأيام حاول أن تستغل هذه الطاقة وتمارس بعض التمارين الرياضية التى سوف تعطيك الشعور بالإيجابية. قد تعانى من بعض مشاكل الحساسية بسبب الربيع عليك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتحسن أوضاعك فى الفترة القادمة رغم كل الضغوطات والمشاكل عليك فقد الحذر من بعض الأشخاص الذين تعطيهم ثقتك وهم لا يستحقوها. الاهمال فى العواطف قد يجعلك تخسر علاقة حب صادقة.